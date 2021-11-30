 

Украинская актриса Сахно получила роль в американском фильме “Звездные Войны: Асока”

30.11.2021, 14:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Артистка разместила скриншот соответствующей статьи, которая была опубликована на сайте издания Deadline.

В статье отмечается, что Сахно сыграет нового персонажа. Съемки фильма начнутся в марте 2022 года, но дата премьеры пока неизвестна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ivanna Sakhno (@ivannasakhno)

Контекст:

Сахно переехала в США вместе с родителями девять лет назад. Она ранее снималась в картинах “Женские слезы”, “Учитель музыки”, “Иван Сила”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Маляр: В Тik-Тоk 3 марта назвали днем суицида. 99% детей над этим посмеются, но найдутся и те, кто воспримет как руководство к действию

03.09 / CNBC – это как курение — в США обеспокоены ростом игровой зависимости среди подростков

22.04 / Украина может приостановить экспорт подсолнечника на фоне подорожания масла

20.05 / Глава Минпросвещения опроверг планы по переносу начала учебного года

03.09 / В «Единой России» назвали число получивших выплату пенсионеров

05.07 / В мире: Донбасс переманивает Америку на свою сторону

14.09 / В атмосфере Венеры нашли возможный признак жизни

14.10 / Россия ставит антирекорды

26.03 / Байден: Россия больше не говорит про коммунизм. Она выступает за автократию

01.08 / АвтоВАЗ упростит универсал LADA Granta Cross в августе 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика