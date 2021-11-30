Украинская актриса Сахно получила роль в американском фильме “Звездные Войны: Асока”

Артистка разместила скриншот соответствующей статьи, которая была опубликована на сайте издания Deadline.

В статье отмечается, что Сахно сыграет нового персонажа. Съемки фильма начнутся в марте 2022 года, но дата премьеры пока неизвестна.

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Публикация от Ivanna Sakhno (@ivannasakhno)

Контекст:

Сахно переехала в США вместе с родителями девять лет назад. Она ранее снималась в картинах “Женские слезы”, “Учитель музыки”, “Иван Сила”.

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