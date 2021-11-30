“Это не твой вульгарный шпагат”, “Просмотрел раз 15, и еще хочу” Волочкова показала, как танцевала 22 года назад

“Вариация Авроры из балета “Спящая красавица”. Это гастроли с Мариинским театром в Японии. Кажется, 1999 год. Как же я тогда волновалась!” – написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Вот то, что вызывает восхищение, а не твой избитый и вульгарный шпагат. Лучше выставляй такие свои прошлые шедевры, за которые тебя можно уважать”, – прокомментировала подписчица _ygalinas_.

“Просмотрел раз 15, и еще хочу!” – признался carro_armato_.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002).

Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

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