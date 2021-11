Барбадос вышел из-под короны Елизаветы II и стал республикой

Барбадос стал республикой в полночь 30 ноября под приветствие сотен людей, которые выстроились вдоль Чемберленского моста в столице страны Бриджтауне. По этому случаю над многолюдной площадью Героев раздался салют из 21 пушки под гимн Барбадоса.

Первым президентом страны стала генерал-губернатор острова с 2018 года Сандра Мейсон.

На церемонии присутствовал британский принц Чарльз, он подтвердил продолжающиеся связи между двумя странами, несмотря на изменение конституционного статуса. Елизавета II направила послание Мейсон, в котором заявила, что островной народ “занимает особое место в ее сердце”.

На церемонию в страну приехала певица барбадосского происхождения Рианна, которую премьер-министр наградил званием Национального героя Барбадоса.

При этом Барбадос останется в составе Содружества Наций – добровольном объединении суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты.

Контекст:

Барбадос получил полный суверенитет от Великобритании в 1966 году, однако Елизавета II по-прежнему оставалась конституционным монархом страны. Ее представительство на острове осуществлял генерал-губернатор.

В сентябре прошлого года Барбадос анонсировал, что к 55-й годовщине независимости острова собирается выйти из-под короны Елизаветы II.

