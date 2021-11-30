В США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной

США обеспокоены якобы передвижениями российских вооруженных сил рядом с российско-украинской границей, но оценка Вашингтоном этих маневров будет известна после обсуждения с союзниками по НАТО, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы очень обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы», – цитирует РИА «Новости» Блинкена.

Он не смог определенно озвучить американскую оценку характера перемещений ВС РФ и обещал дать более подробный ответ на эту тему в среду. Глава американской дипломатии указал, что Вашингтон надеется продолжить консультации со своими союзниками.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее в США предрекли катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины.

Напомним, в Кремле заявили, что РФ не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории» РФ ассоциировать с агрессивными планами.

При этом источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.

Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.