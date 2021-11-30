 

Подведены итоги первого форума «Российская креативная неделя – Сибирь»

30.11.2021, 14:46, Новости дня
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В Красноярске состоялось закрытие первого окружного форума «Российская креативная неделя – Сибирь». Его итогом стали стратегические решения и предложения, направленные на совершенствование креативных индустрий региона.

На форуме были внесены предложения по созданию в Красноярском крае Сибирского представительства Президентского фонда культурных инициатив, формированию регионального фонда поддержки кино и открытию в Красноярске первого в РФ Центра кастомизации и развития fashion-индустрии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Форум помог определиться и найти нашему региону свою специфику, понять, в каких из 14 креативных индустрий можем быть проактивными и уникальными. С этой целью мы начали сотрудничество с ключевыми институтами развития и организациями. Так, на форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве с «Роскультцентром». Важно, что начата межотраслевая работа, мы создаем рабочую группу, в которую войдут представители Минкульта, Минэкономразвития и других ведомств. Ключевая задача на ближайшее время — разработка концепции развития креативных индустрий в Красноярском крае. При этом мы получили обратную связь от коллег из других субъектов», – отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что он рад, что Российские креативные недели шагнули в Сибирский федеральный округ, где потенциал креативных индустрий проявляется за счет внутреннего туризма, культурной среды, IT-технологий.

Форум прошел в формате трехдневного брейншторма и объединил 250 представителей креативного бизнеса и институтов развития из 18 регионов. Участники форума обсудили развитие креативного потенциала Сибири и других регионов страны. Онлайн-трансляции дискуссий собрали более 2,5 млн просмотров в социальной сети «ВКонтакте».

Директор ФГБУ «Роскультцентр», директор фестиваля-форума «Российская креативная неделя Марина Абрамова надеется, что импульс первой окружной «Российской креативной недели» в Сибири перейдет и в другие регионы.

В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках развития креативных индустрий директором Роскультцентра и фестиваля-форума «Российская креативная неделя» Мариной Абрамовой и губернатором Красноярского края, а также соглашение о сотрудничестве по формированию и развитию кластера креативных индустрий Красноярского края «Квадрат».

Форум состоялся в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторы — ФГБУ «Роскультцентр» и правительство Красноярского края рассматривают возможность сделать событие ежегодным.



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