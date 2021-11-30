 

Путин рассказал о последствиях омикрон-штамма COVID-19 для экономики

30.11.2021, 14:38, Разное
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Президент России Владимир Путин считает, что возникновение нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19 “омикрон” окажет давление и замедлит восстановление мировой экономики. Об этом он заявил на полях инвестиционного форума “Россия зовет!”.

Путин отметил, что мир окажется на пороге новой волны пандемии на фоне высокого давления инфляции, а инфляционные риски сохранятся. По словам главы государства, подобные внешние факторы привели к стремительному росту цен и в России. В связи с этим он поручил правительству за неделю подготовить план действий в условиях появления “омикрона” в стране, сообщает телеканал “360”.



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