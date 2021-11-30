 

Samsung обжаловал запрет на продажу своих смартфонов в России

30.11.2021, 14:14, Новости дня
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Оказывается, недавно Арбитражный суд Москвы запретил российскому представительству корейской компании Samsung продавать на территории РФ большую часть современных моделей смартфонов. Представительство «Самсунга» обжаловало это решение.

Речь идет более чем о шестидесяти различных версиях мобильных гаджетов, поясняют специалисты. Поводом для запрета стало обращение швейцарской компании Sqwin SA, представители которой утверждают, что Samsung самовольно использует запатентованные ими технологии.

В результате российский суд запретил не только продавать, но и ввозить на территорию РФ, в том числе такие модели мобильных гаджетов, как Galaxy S21 и Galaxy Z Flip3. Остается надеяться, что это не навсегда.



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