 

Эксперты назвали основные признаки близкой «смерти» iPhone

30.11.2021, 14:14, Новости дня
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По словам экспертов, о близкой «смерти» iPhone явно свидетельствует два признака. У смартфона начинает мерцать экран, и аппарат самостоятельно время от времени перезагружается.

Если экран мерцает, то, скорее всего, нет нормального контакта между дисплеем и другими частями устройства. Либо сам экран уже на грани, отмечают специалисты.

Самое простое объяснение внезапных перезагрузок – это проблемы с аккумулятором. Даже в этом случае современный смартфон нужно готовить «на пенсию», так как батареи сейчас заменить непросто. Но бывает, что перезапуск становится результатом неисправного аппаратного оборудования. Что бы ни стало причиной такого поведения смартфона, это недобрый знак для владельца. Как минимум, стоит обратиться в сервисный центр.



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