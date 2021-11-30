 

Врач Зоя Богданова назвала 7 причин для отказа от интервального голодания

30.11.2021, 14:00, Разное
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Диетолог Зоя Богданова объяснила, в каких случаях стоит отказаться от интервального голодания. Метод похудения может привести к нежелательным последствиям.
При интервальном голодании человек чередует прием пищи с воздержанием. Эксперт Зоя Богданова высказалась о новом популярном методе похудения. Первая причина отказаться от такой диеты – риск потери большого количества мышечной массы. Если голодать больше 14 часов, организм начнет сам расщеплять мышцы для получения питательных веществ. Для людей с дефицитом мышечных тканей и замедленным обменов веществ это очень опасно, так как поглощая собственные ткани организм лишается энергии. Вследствие у человека может развиться депрессия и признаки апатии.

Некоторые люди верят в миф, что при голодании организм очищается от клеточного мусора. Богданова рассказала, что все абсолютно наоборот, и выброс ненужных веществ и регенерация происходит при нормальном метаболизме, а значит, при правильном и регулярном питании. Также от интервального голодания стоит отказаться людям, у которых есть системные заболевания: пищевые расстройства, метаболический синдром и другие. В данном случае такая диета может ухудшить ситуацию, и привести к гормональным сбоям и ожирению. Диетолог заявила, что исследований о пользе интервального голодания нет, подобные эксперименты проводили на мышках, и это не имеет никакого отношения к организму человека.

Пятая причина, из-за которой стоит отказаться от такой диеты – проблемы с работой ЖКТ. Людям с заболеваниями кишечника, желчного пузыря, печени, рефлюксом и тд. не рекомендовано прибегать к этому методу похудения. При интервальном голодании организм быстро теряет воду, у человека могут появиться отеки или кетоз, а значит, людям с проблемами крови или нарушениями электролитного баланса нельзя голодать. И последнее, диета может привести к психологическим нарушениям, и тогда отказ от еды уже не будет нести оздоровительный характер.

Источник: aif.ru



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