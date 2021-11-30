 

Пульмонолог объяснила, как определить поражение легких при COVID-19 без высокой температуры

30.11.2021, 14:00, Разное
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Александра Шилова, пульмонолог, объяснила, как распознавать поражение легких при коронавирусе, если заболевание проходит без высокой температуры. Специалист утверждает, что без рентгена или КТ проблему обнаружить тяжело, но необходимо обращать внимание на симптоматику.
Вирусная пневмония при COVID-19 непохожа на бактериальную пневмонию. Если высокая температура плохо реагирует на жаропонижающие средства, сохраняется несколько дней, то учитывая другие симптомы заболевания предполагают появление вирусной пневмонии. Но часто проблема может начаться и без высокой температуры. В таких случаях смотрят на кашель, одышку, ощущения нехватки воздуха, болезненность в груди и сатурацию. Специалист рассказала, что сатурация в норме от 95%. Если поражение легких небольшое, то их работа не изменяется. Насыщение крови кислородом понижается при поражение не меньше 30-40%.

На появление вирусной пневмонии указывает и кашель. При коронавирусной инфекции он сухой и надсадный. Появляется из-за раздражения слизистых оболочек бронхов. Если появляется желтая или зеленая мокрота, то подключилась бактериальная инфекция.

Медик напоминает, что хрипы в груди и одышка не всегда считаются показателем заболевания. Доктор напоминает, что определять поражение легких при коронавирусе можно с помощью компьютерной томографии (КТ). КТ можно делать не ранее 3-5 дней с момента появления первой симптоматики.

Источник: doctorpiter.ru



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