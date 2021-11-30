Вирусолог Альтштейн просит не слушать слова артистов о вакцинации и Covid-19

Вирусолог Альтштейн призывает российских граждан не верить всему, что говорят звёзды эстрады о вакцинации и Covid-19, в том числе, актрисе Марии Шукшиной.

Научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи просит быть бдительными и не доверять лицам, которые никаким образом не относятся к медицине и науке в целом.

Анатолий Альтштейн понимает, почему люди склонны верить больше медийным личностям. Они умеют красиво излагать и подносить любые факты, даже если они исковерканы или переделаны под себя. Но суть в том, говорит вирусолог, что в любой сфере деятельности нужно слушать профессионалов, которые разбираются в этом и предоставляют достоверную информацию.

Если человек хочет узнать что-то про действие вакцины на организм, то необходимо слушать медиков, врачей, эпидемиологов, сравнивать, что они пишут, делать выводы, пишет портал «Политэксперт».

«А таким, как Мария Шукшина, не верьте вообще. Глаголет очень искусно, но совсем не понимая, о чём», — отмечает вирусолог.

Источник: news.ru