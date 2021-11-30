Применение «Спутник лайт» в качестве бустера для всех вакцин одобрили в ОАЭ

Применение однокомпонентной российский вакцины против коронавируса «Спутник лайт» в качестве универсального бустера для всех вакцин одобрено в ОАЭ, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин в ОАЭ Министерством здравоохранения и профилактики страны», – передает ТАСС сообщение РФПИ.

В настоящее время вакцина «Спутник Лайт» благодаря высокой безопасности и эффективности в ряде стран применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.

Ранее в Камбодже одобрили «Спутник V» и «Спутник Лайт».