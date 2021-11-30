 

Чубайс: Все плохое в стране произошло из-за меня

30.11.2021, 13:52, Новости дня
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Спецпредставитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс заявил, что его поступки привели к негативным последствиям в России, однако подчеркнул, что хорошее также произошло в результате его действий.

«У меня совсем особое отношение к стране. (…) Я замешан в том, что она (Россия – прим. ВЗГЛЯД) стала такой, какая она сейчас. (…) Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня. Не потому что я такой великий, а потому что я так это воспринимаю. Значит, что-то где-то недопоняли, недоделали, недоработали», – сказал он в интервью Ксении Собчак на YouTube.

При этом Чубайс подчеркнул, что все хорошее происходит «тоже в связи с тем, что я наделал».

На уточняющий вопрос Собчак о том, чего все-таки больше – плохого или хорошего, Чубайс ответил: «В разные времена разное».

Ранее в интервью «Коммерсанту» Чубайс назвал происходившее в СССР «омерзительной ложью». По его мнению, ложь была во всех аспектах жизни государства, «будь это новости по телевизору или собрание трудящихся».

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти, призвав его оценить обещания реформаторов с ним самим же во главе.



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