Гинцбург пообещал «подстроить» «Спутник V» под «омикрон»

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи не начал разрабатывать новую вакцину против «омикрона», происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм, такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса, сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

Ранее РФПИ сообщил, что Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон», но начал положенную по протоколу адаптацию к нему вакцин.

«Речь и не идет о том, что мы начали разрабатывать новую вакцину. Когда новый штамм появляется, мы всегда последовательность синтезируем, вставляем ее в аденовирусный вектор и храним в холодильнике. Это только синтезирование, сколько штаммов было, столько мы и делали это», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.

По его словам, НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи пока не получил штамм коронавируса «омикрон»: «Штамм пока не получили. Чтобы создавать вакцину штамм не нужен», – сказал Гинцбург.

Он добавил, что сокращать срок ревакцинации для вакцины «Спутник V» из-за штамма «омикрон» не придется.

«Спутник V» дает больший спектр антител, чем другие вакцины, поэтому думаю, что нам не придется это делать. Кроме того, навряд ли антиген резко изменится», – сказал Гинцбург.

Ранее в РФПИ заявили, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года.

До этого компания BioNTech начала изучать новый штамм COVID для адаптации вакцины.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. РФ с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.

В Кремле заявили, что дальнейшие шаги РФ в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.

Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».