Британцы признали невозможность противостоять РФ в военной мощи

Читатели газеты The Times считают, что российская армия «проедется асфальтовым катком» по британским военным. Так они прокомментировали высказывание посла РФ в Лондоне Андрея Келина о риске эскалации конфликта из-за чрезмерной активности британских войск в Европе.

«Политики ничему не учатся. Британия не должна вмешиваться в дела других стран. Или мы согласны принимать у себя тысячи беженцев, появившиеся из-за наших действий?» – цитирует РИА «Новости» пользователя под ником Odin.

«Наверное, он испытывает сильные патриотические чувства… Не как наш вестминстерский истэблишмент, радостно распродающий богатства моей страны. Вспомните, у РФ огромные ресурсы, в отличие от нашей зависимой страны», – отметил Romana Hope-mason.

«Пожалуй, российские военные асфальтовым катком прокатятся по британской армии в случае ее участия в столкновениях на Украине», – считает GregE.

«У нас хорошие Вооруженные силы, но нам не хватит людской массы, чтобы воевать с русскими. У них примерно в 20 раз больше Т-80, чем у нас «Челленджеров». Я бы предложил нашим лидерам на сей раз отойти в сторонку», –выразил мнение Triple C.

«Мы считаем себя хорошими парнями, которым все должны доверять, а противоположной стороне нельзя доверять ни капли. Мне часто кажется, что мы не задумываемся о чувствах русских, которые то же самое думают о нас. У них нет оснований доверять Западу», – отметил 46watt.

«Вся наша армия разместится на стадионе Уэмбли, и еще место останется. Да и оружие у наших доблестных военных не самое лучшее. Так что все эти разговоры – лишь нагнетание страха, и ничего реального в них нет», – подытожили читатели.

ранее Минобороны Британии объявило план модернизации британской армии под названием «Солдат будущего». Королевство собирается нарастить присутствие по всему миру. По данным газеты Financial Times, Лондон разместит сотни единиц бронетехники в Германии в рамках действий по оказанию поддержки в наращивании сил НАТО в регионе на фоне разногласий с Россией по Украине.