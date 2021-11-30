Завершено расследование дела об убийстве ребенка экс-полицейским в Москве

Расследование по делу об убийстве мальчика в столице завершено, обвиняемый в убийстве отец ребенка нуждается в принудительном лечении, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

«В ходе расследования уголовного дела была проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении», – цитирует Иванову РИА «Новости».

Она пояснила, что в момент совершения инкриминируемых мужчине действий тот не мог осознавать «фактический характер и общественную опасность» своих поступков и руководить ими.

Напомним, мальчик 2014 года рождения погиб в ночь на 8 марта в доме на Пролетарском проезде. Был арестован отец ребенка, инспектор дорожно-патрульной службы Илья Хижняк, после инцидента мужчину уволили из органов.

Согласно версии следствия, 40-летний обвиняемый в день происшествия был в состоянии алкогольного опьянения, он избил сына, ребенок умер на месте.

Дело о применении принудительных мер медицинского характера и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу направили для утверждения обвинения.