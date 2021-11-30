Apple выпустит очки с функцией коррекции зрения

На официальном ресурсе китайского патентного бюро замечена интересная регистрация. Оказывается, американская компания Apple оформила в Поднебесной патент на AR-очки, которые помогают делать коррекцию зрению.

Устройство позиционируется как два в одном. С одной стороны, очки оснащены специальными линзами, предназначенными для исправления проблем со зрением. С другой стороны, у очков есть поверхность для демонстрации изображений дополненной реальности.

На самом деле, речь идет о высокотехнологическом устройстве, уточняют эксперты. Но это один из первых примеров, когда гаджет такого уровня может использоваться также для улучшения остроты зрения у людей, которые имеют проблемы такого рода.