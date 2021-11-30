Китайская компания FJDynamics сообщает о привлечении 70 млн долларов инвестиций

Как сообщает профильное издание TechCrunch, компания FJDynamics из Китая, известная как производитель роботов для использования в сельском хозяйстве, привлекла крупный пакет дополнительных инвестиций.

Речь идет о 70 миллионах американских долларов, которые позволят существенно расширить производство умных машин, а также представить в недалеком будущем новые разработки.

В сельском хозяйстве многих стран мира давно не хватает рабочих рук. Поэтому роботы считаются чем-то вроде спасательного круга для фермерских хозяйств. Также эксперты отмечают, что такая техника позволяет быстрее и качественнее выполнять все необходимые для выращивания и сбора урожая работы. Продукция названной компании известна в 60 странах мира.