Скандалы: Денег нет, но вы лечитесь

Российские чиновники пустили «под нож» расходы на медицину в регионах

Власти российских регионов резко сократили финансирование системы здравоохранения, несмотря на четвертую волну пандемии, рекордную за поствоенный период смертность и рост доходов местных бюджетов по всем ключевым статьям. За январь-сентябрь субъекты РФ выделили на финансирование больниц и врачей 1,17 трлн рублей — на 141 млрд рублей меньше, чем за тот же период годом ранее, следует из оперативной статистики Минфина.

В относительном выражении расходы упали на 11% — рекордно среди всех статей региональных бюджетов, при том что в целом бюджетная система субъектов вышла из кризиса и оказалась в профиците.

За 9 месяцев поступления налогов выросли на 2 триллиона рублей, или 26,6%, а общие доходы, включая трансферты из федеральной казны, выросли на 19,5%, до 11,924 трлн рублей.

Налога на прибыль регионы собрали на 46,9% больше, чем годом ранее, НДФЛ — на 14,6%, акцизов — на 16,9%, налогов на имущество — на 9,2%.

Расходы при этом увеличились куда скромнее — лишь на 668 млрд рублей, или 6%. В результате подавляющее большинство губернаторов (72 субъекта из 85) закрыли третий квартал с профицитом в казне, общий объем которого достиг 987 млрд рублей.

Главным каналом расходования дополинтельных денег стал сектор ЖКХ, финансирование которого подскочило на 22%. Также неожиданно на 12% выросли расходы на спорт.

Финансирование национальной экономики на региональном уровне увеличилось на 11%. Но это в значительной степени результат одной Москвы, где расходы по этой статье стали больше на 22%, указывает ведущий научный сотрудник «Центра развития» ВШЭ Андрей Чернявский.

Расходы на социальную политику и поддержку населения увеличились на 4,7% — то есть меньше инфляции, которая на конец сентября составляла 7,4%. В реальном выражении, таким образом, расходы сократились.

«При общем росте расходов региональных бюджетов в номинальном выражении структура расходов в меньшей степени, чем в 2020 году, отражает влияние пандемии коронавируса на экономику и общество», — констатирует Чернявский.

К концу года баланс региональной бюджетной системы ухудшится: ужесточение пандемии может вынудить сократить доходы и увеличить расходы, тем не менее накопленного профицита хватит, чтобы завершить год в плюсе на 300 млрд рублей, считает Чернявский.

По итогам прошлого года совокупный дефицит консолидированного бюджета регионов достигал 677 млрд рублей.

Оригинал материала: «Финанз»

«Финанз», 14.07.21, «Зависимость российской медицины от западных технологий превысила 70%»

План по импортозамещению зарубежного медицинского оборудования в России провалился.

Запущенная в 2016 году программа, на которую ежегодно из федерального бюджета выделялось около 4 млрд рублей, не достигла поставленных целей, выяснили аналитики Национального рейтингового агентства (НРА).

На конец 2020 года доля импорта по базовым видам медицинского оборудования и изделий превысила 70%, что в 1,5 раза ниже запланированных показателей, цитирует «Коммерсант» выводы НРА.

В Счетной палате РФ уточнили, что на российскую продукцию пришлось лишь 28,8% рынка при цели в 40%. При этом закупки импортного оборудования продолжали расти в течение всех пяти лет, что действовала программа.

Одна из причин — снижение курса рубля. «Планы определялись в 2014 году. С того момента произошли несколько волн девальвации, что сказалось на стоимости импортных комплектующих для российских производителей», — поясняет источник «Ъ» на рынке медизделий.

Завозить в Россию компоненты из Китая стало нерентабельно, как и производить их внутри страны, подтверждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Чуть лучше ситуация с лекарственным обеспечением, но и там доля импортных препаратов достигает 55%. Впрочем, это ниже, чем раньше: за пять лет российским производителям удалось «отвоевать» примерно пятую часть рынка. Так, 2015 году импорт занимал 75% продаж.

Но российские лекарства — это преимущественно дженерики (82%), которые к тому же выпускаются на импортном сырье. Его доля достигает 75%, по оценкам RNC Pharma.

Изоляционистский запал российских властей, апеллирующих к идее максимального самообеспечения, наталкивается на технологическую отсталость производства и деградацию науки, потерявшей, по данным РАН, две трети кадров за последние 30 лет.

Уровень зависимости медицины и фармакологии от западных технологий остается примерно на том же уровне, что и во всей промышленности, следует из подсчетов Центра статистики и мониторинга инноваций НИУ ВШЭ.

По оценкам экспертов, около 30% всех передовых технологий, которые используются на производстве в РФ, закупаются за рубежом.При этом доля импорта в технологических решениях росла в последние годы: в 2011 году это было 21,1%, а в 2017-м — 28,7%, в 2018-м — 29,3%.

«Технологическая зависимость отечественных организаций усугубляется высоким средним возрастом используемых технологий и длительным периодом технологического перевооружения», — констатируют в ВШЭ.