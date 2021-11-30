 

Специалисты: Употребление 4-6 чашек кофе в день понижают риски возникновения тяжелых неврологических нарушений

30.11.2021, 13:14, Разное
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Китайские исследователи рассказали, как снизить риски возникновения тяжелых неврологических нарушений и деменции у людей зрелого возраста. Специалисты заявляют, что для защиты нужно всего лишь употреблять 4-6 чашки кофе ежедневно.
После проведенных исследований выяснилось, что у людей, которые выпивают 2-3 чашки кофе и столько же чая ежедневно, риски инсульта оказались ниже на 32%, а деменции – на 28% в сравнении с теми, кто отказывается от таких напитков. Также эксперты узнали, что кофе и чай оказывают влияние на организм схожим образом.

В напитках содержатся антиоксиданты и полифенолы. Такие компоненты благоприятно влияют на поддерживание нормального уровня кровяного давления, защищают сосуды от повреждений и способствуют улучшению мозгового кровообращения.

Источник: glasnarod.ru



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