Специалисты: Употребление 4-6 чашек кофе в день понижают риски возникновения тяжелых неврологических нарушений

Китайские исследователи рассказали, как снизить риски возникновения тяжелых неврологических нарушений и деменции у людей зрелого возраста. Специалисты заявляют, что для защиты нужно всего лишь употреблять 4-6 чашки кофе ежедневно.

После проведенных исследований выяснилось, что у людей, которые выпивают 2-3 чашки кофе и столько же чая ежедневно, риски инсульта оказались ниже на 32%, а деменции – на 28% в сравнении с теми, кто отказывается от таких напитков. Также эксперты узнали, что кофе и чай оказывают влияние на организм схожим образом.

В напитках содержатся антиоксиданты и полифенолы. Такие компоненты благоприятно влияют на поддерживание нормального уровня кровяного давления, защищают сосуды от повреждений и способствуют улучшению мозгового кровообращения.

Источник: glasnarod.ru