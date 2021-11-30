 

Малахов вспомнил, как Градский спас от смерти Аллу Пугачеву

30.11.2021, 13:14, Разное
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Ведущий Андрей Малахов в студии своего ток-шоу вспомнил, как Александр Градский спас жизнь Алле Пугачевой. Много лет назад Примадонна отечественной эстрады могла умереть.
Вчера на канале «Россия-1» вышла программа «Прямой эфир», посвященная памяти известного исполнителя Александра Градского. В одном из интервью мэтр рассказывал, как спас жизнь Алле Пугачевой. В рамках одной из вечеринок, на которой присутствовало много артистов, она внезапно почувствовала себя плохо. Градский разогнал всех, чтобы обеспечить исполнительнице хита «Айсберг» покой. Голова Аллы Пугачевой лежала на его ноге больше часа. Все это время они ждали, пока приедет скорая помощь.

Все очень испугались, когда Алла Пугачева не могла подвигать ногами и руками. Градский сидел на полу и держал ее голову. Медики не сразу поверили, что плохо стало действительно Примадонне отечественной эстрады. Они думали, что кто-то решил пошутить, пишет портал «Политэксперт».

Сама же Алла Пугачева скорбит в связи с кончиной Александра Градского. Она заявила, что будет помнить его до конца своей жизни.



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