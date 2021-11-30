Рада приняла к сведению промежуточный отчет ВСК, которая занималась расследованием дела вагнеровцев

Представляла отчет в Раде глава ВСК, нардеп от “Слуги народа” Марьяна Безуглая. Она сказала, что комиссия изучила информацию из открытых источников, материалы расследования Bellingcat, а также архивные материалы созданной в 2014 году ВСК, которая занималась расследованием Иловайской трагедии.

“Подавляющую часть собранных материалов комиссия получила от уполномоченных лиц государственных органов из показаний, предоставленных ими под протокол, в том числе в закрытом режиме, с соблюдением требований закона Украины “О государственной тайне”, за что свидетельствующие несут персональную ответственность. Комиссия имела возможность заслушать представителей Офиса генерального прокурора и следственных подразделений Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований о расследовании уголовных производств, касающихся поднятых вопросов. Комиссией также были приглашены и заслушаны общественные деятели и лица, которые могли иметь доступ к информации о работе спецслужб”, сказала она.

Безуглая заверила, что ВСК, которую она возглавляет, получила “беспрецедентный для украинского парламента доступ к секретной и совершенно информации и впервые в истории страны основательно рассмотрела деятельность разведывательного сообщества”.

Запись выступления Безуглой обнародовало в YouTube информационное управление Рады.

ВИДЕОВидео: Інформаційне управління Верховної Ради України / YouTube

За промежуточный отчет проголосовал 251 нардеп.

Ни одного голоса за него не дали фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Европейская солидарность” и “Голос”. Его поддержали представители пропрезидентской “Слуги народа”, а также групп “Довіра” и “За майбутнє” и фракции “Батьківщина”.

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

“Промежуточный отчет комиссии взят в сведению, отчет будет направлен в Офис генерального прокурора, Службу безопасности Украины, Госбюро расследований для рассмотрения в рамках компетенции и соответственного реагирования”, – сказал после этого спикер парламента Руслан Стефанчук.

Также постановление предусматривает продление сроков работы комиссии.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе “ЛНР” и “ДНР”, однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и самого Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. “Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда”, – говорил Зеленский.

В мае 2021 года Рада создала так называемую широкую ВСК, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует “возможные противоправные действия представителей государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, угрожать национальной безопасности Украины”. Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было именно расследование ситуации с вагнеровцами.

Первое заседание ВСК провела 6 июля. В сентябре Безуглая обнародовала первые выводы комиссии. Она заявила, что “специальное мероприятие” СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское “специальное мероприятие”, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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