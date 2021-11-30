 

В дни распродажи реализовано 10 млн iPhone

30.11.2021, 12:34, Новости дня
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«Яблочная» компания сообщает, что только за прошлые выходные, когда проводились масштабные распродажи, количество реализованных смартфонов iPhone превысило 10 млн штук. При этом декабрьский план продаж – 40 миллионов.

Объемы продаж могли быть еще большими, утверждают аналитики. Однако некоторые наиболее востребованные модели уже оказались в дефиците. Это, например, iPhone 13 Pro, предложение которого отстает от спроса примерно на 15%.

По заявлению представителей Apple, план реализации в четвертом квартале предполагает продажу 80 миллионов смартфонов. Из них 15 миллионов должно быть продано на китайском рынке. И 10 млн, как мы уже упоминали, ушли за прошлые выходные. Также в компании сообщили о планах продать в том году 100 млн фирменных беспроводных наушников.



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