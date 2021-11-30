В дни распродажи реализовано 10 млн iPhone

«Яблочная» компания сообщает, что только за прошлые выходные, когда проводились масштабные распродажи, количество реализованных смартфонов iPhone превысило 10 млн штук. При этом декабрьский план продаж – 40 миллионов.

Объемы продаж могли быть еще большими, утверждают аналитики. Однако некоторые наиболее востребованные модели уже оказались в дефиците. Это, например, iPhone 13 Pro, предложение которого отстает от спроса примерно на 15%.

По заявлению представителей Apple, план реализации в четвертом квартале предполагает продажу 80 миллионов смартфонов. Из них 15 миллионов должно быть продано на китайском рынке. И 10 млн, как мы уже упоминали, ушли за прошлые выходные. Также в компании сообщили о планах продать в том году 100 млн фирменных беспроводных наушников.