Скандалы: Идут, идут штрафные генералы

Следствию направлены материалы на семь старших лиц Росгвардии, замешанных в махинациях

Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии. Все они является фигурантами итогов проверки, в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость».

Она должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. Однако система, на которую потратили 200 млн руб., так и не заработала.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, поводом для масштабной проверки военных прокуроров стали материалы, собранные сотрудниками службы собственной безопасности самой Росгвардии. Причем касались они не только деятельности службы, но и внутренних войск МВД, которые являлись ее предшественником. Как уточнили собеседники “Ъ”, ревизоров и прокуроров заинтересовали подробности попыток внедрения еще в 2012–2016 годах именно во внутренних войсках (ВВ) МВД информационной системы «Недвижимость».

«Росгвардия, как и внутренние войска,— это огромное хозяйство с сотнями, даже тысячами объектов, которые было необходимо, как и во всех других ведомствах — и гражданских, и военизированных, систематизировать и внести в единый реестр для удобства управления и обслуживания»,— пояснил источник “Ъ”. По его словам, изначально договоры на создание новой системы, получившей название ИС «Недвижимость», были подписаны между главным центром автоматизированной системы управления (ГЦ АСУ) ВВ МВД и Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина.

Всего стороны заключили пять госконтрактов, по которым ИС должна была заработать к 2016 году.

Напомним, что именно к этому времени ВВ МВД прекратили свое существование, а на их основе была создана Росгвардия. Однако, как выяснили офицеры ее собственной службы безопасности, работавшие по личному указанию директора службы Виктора Золотова, ИС «Недвижимость» существовала только на бумаге, а загрузить ее и начать работать с ней не представляется возможным. Тем не менее все выделенные на ее создание из бюджета 192 млн руб. были полностью освоены.

Правда, по самым первым предварительным подсчетам проверяющих, только завышение цены произведенных работ на так и не заработавшую систему составило порядка 90 млн руб.

Под подозрение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в данном случае попали несколько бывших руководителей ГЦ АСУ ВВ МВД и Росгвардии, включая генерал-майора Андрея Козлова, который в свое время был повышен до должности замначальника главного управления связи Росгвардии, и трех офицеров в звании полковника. Интересно, что еще в середине 2000-х годов господин Козлов, по некоторым данным, уже привлекался судом к ответственности, правда административной,— штрафу в 50 тыс. руб. за нарушения законодательства при заключении контракта на создание еще одной информсистемы для нужд главкомата ВВ МВД.

Позже выяснилось, что в 2017 году ряд высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписали фиктивные акты о введении в строй так и не запущенной в действие ИС «Недвижимость». В итоге как служебная проверка Росгвардии, так и прокурорская получили новый вектор развития. В данном случае претензии о возможном злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), появились к бывшему начальнику главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенанту Алексею Белякову, его заместителю генерал-майору Александру Выродову, а также главе департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенанту Валерию Дугинову.

Стоит отметить, что этих генералов многие сослуживцы считали креатурами бывших первых заместителей директора Росгвардии генерал-полковников Сергея Меликова и Сергея Ченчика, а также заместителя, курировавшего тыловые вопросы, генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Вскоре после инициированного руководством разрыва контракта с последним из них генералы Беляков и Дугинов также покинули свои кресла, а Александр Выродов, хотя и числится пока военнослужащим, также уже написал рапорт об отставке.

Напомним, что Сергей Милейко вскоре после выхода на пенсию стал фигурантом уголовного дела о незаконном получении мошенническим путем помещения в ведомственном доме в подмосковной Балашихе, где его жена открыла салон красоты, за что, как сообщал “Ъ”, был приговорен военным судом к шести годам лишения свободы. Кроме того, сейчас полным ходом идет расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при закупке форменного обмундирования для росгвардейцев на сотни миллионов рублей, а также связанных с этим фактов взяточничества.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил “Ъ”, что надеется на «соответствующее процессуальное решение военных следователей». «Еще в мою бытность советником директора Росгвардии я слышал, как отдавались распоряжения проверить сомнительные контракты, разобраться с информационными системами, и очень рад, что все это доведено до логического завершения»,— сообщил господин Хинштейн. По его словам, очень важно, что руководство службы никоим образом не пытается замалчивать подобные «грустные факты», а наоборот, само инициирует проверки, не пытаясь как-либо спасти «честь мундира» и не делая никаких поблажек для подозреваемых в силу прежних званий и заслуг.

Сергей Сергеев