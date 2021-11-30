 

Анатолий Чубайс возглавил Сбербанк

30.11.2021, 12:31, Разное
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Экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс сменил Германа Грефа на посту председателя совета директоров ПАО «Сбербанк». Своей миссией во главе главного банка страны Чубайс назвал применение ранее наработанного опыта к оптимизации финансовых процессов компании.

Чубайс пообещал бороться с низкими зарплатами топ-менеджеров и слишком высокими процентными ставками по депозитам граждан, которые не позволяют компании направлять деньги на стратегически важные цели. Выступая перед акционерами в отеле «Эммануэль-плаза» (Монте-Карло), Чубайс раскритиковал действия предыдущего руководства компании по свободной продаже акций Сбербанка на бирже. Это создаёт угрозу национальной безопасности, считает новый глава банка. Чубайс пообещал в ближайшее время провести через Госдуму закон о принудительном изъятии акций и облигаций ПАО «Сбербанк» из собственности граждан и переводе их на безопасный счёт компании-кустодиана, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

«Они [предыдущие руководители банка] довели Сбер до нынешнего нищего состояния. Вы только посмотрите, сколько они платят дивидендов. Разве это нормально вообще? Ни одной ваучерной программы за то время, пока Сбером руководил Герман Греф, не проведено. Приватизация – не проведена. Программа 500 дней в отношении банка, принятая в 1993 году, не реализована до сих пор. Как мы будем смотреть в глаза международным партнёрам? Да ещё и у простолюдинов на руках куча акций. Нет, друзья, так жить нельзя. Мы с вами займёмся перестройкой этого финансового левиафана и сделаем из него экологичную современную компанию, углеродно-нейтральную, на основе нанотехнологий», – заявил Чубайс.

Покинувший пост главы Сбербанка Герман Греф в ближайшее время займёт пост в правительстве канцлера Германии Олафа Шольца.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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