 

Аксюта рассказал, будет ли замена Градского в шоу «Голос»

30.11.2021, 12:20, Разное
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Юрий Аксюта, продюсер шоу «Голос», поделился, что не планирует искать замену Александру Градскому до окончания сезона. Также выяснилось, что ближайшие выпуски выйдут еще с участием ушедшего композитора.
На программе «Пусть говорят» Аксюта отметил, что прошло совсем немного времени после смерти Градского, поэтому о его замене на проекте продюсер пока не думает. Он считает, что композитор являлся значимой частью шоу. Зачастую выпуски проекта снимаются наперед, поэтому несколько выпусков будут еще экранизироваться с участием Градского.

Юрий Аксюта также поделился, что Градский был самым ответственным, ведь раньше всех выполнял все свои обязанности. И другие члены жюри к этому настолько привыкли, что всегда спрашивали, не забрал ли он те композиции, которые пришлись по душе наставникам.

Александр Градский умер 28 ноября, на 73 году жизни. Прощание с ним произойдет 1 декабря в театре «Градский холл», куда будут приглашены все близкие композитора.

Источник: ria.ru



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