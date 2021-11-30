Аксюта рассказал, будет ли замена Градского в шоу «Голос»

Юрий Аксюта, продюсер шоу «Голос», поделился, что не планирует искать замену Александру Градскому до окончания сезона. Также выяснилось, что ближайшие выпуски выйдут еще с участием ушедшего композитора.

На программе «Пусть говорят» Аксюта отметил, что прошло совсем немного времени после смерти Градского, поэтому о его замене на проекте продюсер пока не думает. Он считает, что композитор являлся значимой частью шоу. Зачастую выпуски проекта снимаются наперед, поэтому несколько выпусков будут еще экранизироваться с участием Градского.

Юрий Аксюта также поделился, что Градский был самым ответственным, ведь раньше всех выполнял все свои обязанности. И другие члены жюри к этому настолько привыкли, что всегда спрашивали, не забрал ли он те композиции, которые пришлись по душе наставникам.

Александр Градский умер 28 ноября, на 73 году жизни. Прощание с ним произойдет 1 декабря в театре «Градский холл», куда будут приглашены все близкие композитора.

Источник: ria.ru