Иван Ургант исполнил песню Градского в память о нем

Иван Ургант во время одного из выпусков своей передачи исполнил песню Александра Градского в память об ушедшем.

Шоумен и телеведущий Иван Ургант рассказал, что всегда относился к Градскому, как к учителю, который направлял молодое поколение в правильное музыкальное русло. Перед исполнением песни, Иван позволил себе немного сыронизировать, сказав, что не переживает за качество исполнения, ведь Градскому все равно не понравилось бы.

Ведущий спел композицию «Песня о корабле». Он отметил, что она является одной из самых любимых из всего арсенала Градского, а также имеет скрытый смысл, который откликается у каждого слушателя по-разному.

Александр Градский написал более 200 песен, которые были и будут любимыми для поклонников. Также композитор писал музыку для многих художественных фильмов.

Александр Градский умер 28 ноября в московской больнице, куда его направили с подозрением на инсульт. У композитора остались четверо детей, а также молодая гражданская супруга, пишет портал Nation News.

Источник: www.5-tv.ru