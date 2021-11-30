 

Иван Ургант исполнил песню Градского в память о нем

30.11.2021, 12:20, Разное
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Иван Ургант во время одного из выпусков своей передачи исполнил песню Александра Градского в память об ушедшем.
Шоумен и телеведущий Иван Ургант рассказал, что всегда относился к Градскому, как к учителю, который направлял молодое поколение в правильное музыкальное русло. Перед исполнением песни, Иван позволил себе немного сыронизировать, сказав, что не переживает за качество исполнения, ведь Градскому все равно не понравилось бы.

Ведущий спел композицию «Песня о корабле». Он отметил, что она является одной из самых любимых из всего арсенала Градского, а также имеет скрытый смысл, который откликается у каждого слушателя по-разному.

Александр Градский написал более 200 песен, которые были и будут любимыми для поклонников. Также композитор писал музыку для многих художественных фильмов.

Александр Градский умер 28 ноября в московской больнице, куда его направили с подозрением на инсульт. У композитора остались четверо детей, а также молодая гражданская супруга, пишет портал Nation News.

Источник: www.5-tv.ru



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