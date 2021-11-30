Реконструкция здания Екатеринбургского цирка завершится к концу 2024 года

Ответственность за реконструкцию здания цирка возложена на «Единого заказчика в сфере строительства». Эту информацию пояснила Наталья Зарубина, директор Департамента по строительству объектов культуры публично-правовой компании на пресс-конференции в ТАСС. Она отметила, что цирк будет полностью переоборудован. Комплексное переоснащение здания коснется и мест содержания животных, которые должны соответствовать Постановлению Правительства РФ.

Зрительный зал также переоборудуют с учетом законодательных нормативов. Сегодня вместимость зала составляет две с половиной тысячи зрителей. Количество посадочных мест постараются сохранить. Кроме того, представитель ППК «Единый заказчик в сфере строительства» отметила, что реконструкция будет осуществляться с применением передовых технологий.

Контракт на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ уже подписан, добавила Наталья Зарубина. Эти задачи возложены на одну организацию. Проектно-сметная документация в настоящее время находится в стадии разработки.

Руководитель цирка Тамара Бортникова поспешила заверить публику, что цирк не прекращает работу и будет открыт для посещения до начала интенсивного строительства.



Согласно данным федеральной адресной инвестиционной программы завершение реконструкции планируется к концу 2024 года. Глава Росгосцирка Андрей Беляков отметил, что помимо Екатеринбургского здания, реконструкция коснется цирковых помещений и в других городах: Иркутск, Волгоград, Воронеж и Тверь. Каждому из этих зданий уже более пятидесяти лет. Необходимость ремонта и переоснащения этих объектов очевидна.

Руководитель госкомпании указал, что в первую очередь предстоит заняться переоборудованием цирковых зданий именно в тех регионах, где отмечается высокая зрительская активность. Модернизация помещений – одна из приоритетных задач сегодня на ближайшую перспективу.

Сегодня Росгосцирк имеет в своем составе 37 стационарных цирков в городах России. В 2021 году после реконструкции был открыт Саратовский государственный цирк.