France 24 – президент ЮАР призвал бороться с вакцинным неравенством для сдерживания «омикрона»

Глава Южно-Африканской Республики считает, что несправедливая изоляция его страны не поможет остановить распространение нового варианта «омикрон», передаёт France 24. По словам президента, гораздо более неотложной задачей является обеспечение вакциной беднейших стран мира: только всеобщая вакцинация может предупредить появление новых штаммов и остановить пандемию.

Несмотря на рекомендации ВОЗ, эта страна теперь отрезана от остального мира. Южно-Африканская Республика заявила, что её «наказывают» за обнаружение нового варианта «омикрона», который заставляет дрожать всю планету. Президент Рамафоса возмущается такой несправедливостью. По его мнению, закрывать границы бесполезно — неотложной проблемой является вакцинация.

СИРИЛ РАМАФОСА, президент ЮАР: Запрет на путешествия не основан на научных данных, он не будет эффективно останавливать распространение этого варианта. Появление варианта «омикрон» должно стать тревожным сигналом для всего мира: неравенство в получении вакцины больше не может продолжаться. Пока все не пройдут вакцинацию, все останутся в группе риска.

И факты подтверждают его слова. Всего за несколько дней вариант «омикрон» обнаружили по крайней мере в десятке стран мира, затронуты практически все континенты. Таким образом, его распространение кажется неизбежным.

Так что же принесёт с собой этот новый штамм? По данным ВОЗ, в нём содержится множество мутаций, которые повышают риск повторного заражения по сравнению с вариантом «дельта». Но является ли он более опасным? Пока рано об этом говорить. Нужно ли будет адаптировать вакцины? На данный момент ничто не исключено.

МИЛЕН ОГЛИАСТРО, ведущий научный сотрудник Французской ассоциации вирусологии: Наше преимущество в том, что синтез матричной РНК, которая лежит в основе этой вакцины, относительно легко осуществить. Ну а пока нужно, возможно, продолжать подбирать ограничения передвижения и, в любом случае, строго соблюдать меры предосторожности.

Лаборатории по производству вакцин Pfizer и Moderna уже объявили, что работают над доработанной вакциной — бустерной дозой, специально направленной против варианта «омикрон». Однако результат будет получен не раньше, чем через несколько недель.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2021 года.