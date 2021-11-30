 

Экс-министра образования Эстонии обвинили в покупке кофейной машины домой за счет министерства

30.11.2021, 12:16, Новости дня
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В прокуратуре утверждают, что, будучи министром, Майлис Репс поручила сотрудникам министерства выполнять обязанности, связанные с ее детьми.

Кроме того, Репс были предъявлены обвинения в незаконном использовании топливной карты министерства образования и науки и в покрытии расходов на проведение своего дня рождения в помещениях ведомства.

Ей также было предъявлено обвинение в мошенничестве. Якобы за счет средств министерства была приобретена кофейная машина, которую Репс использовала у себя дома. Также, отмечают правоохранители, из бюджета министерства оплачивались дорожные расходы члена семьи Репс, транспорт и проживание, выделялись деньги на празднование юбилея политика в одном из ресторанов.

Согласно обвинению, Майлис Репс потратила на свои личные нужды порядка €7500 из бюджета министерства.

Как уточнила журналистам пресс-секретарь госпрокуратуры Кайри Кюнгас, в понедельник обвинительный акт также был направлен в суд.

Контекст:

Репс работала министром образования с 2016 года. Она также занимала этот пост в период с 2002-го по 2003 год и с 2005-го по 2007 год. После ухода с поста министра Репс продолжила работу в качестве депутата эстонского парламента.

В ноябре прошлого года она ушла в отставку после того, как СМИ сообщили, что она на служебной машине возила детей в школу. Тогда Репс подтвердила, что действительно использовала служебную машину для личных нужд. Она отметила, что автомобиль использовался в нерабочее время.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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