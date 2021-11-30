Россия продолжает наращивать численность войск у границы с Украиной – Пентагон

“Мы продолжаем наблюдать с большой обеспокоенностью за передвижением российских военных подразделений вблизи украинской границы”, – сказал представитель оборонного ведомства США.

На просьбу оценить численность российских сил Кирби сказал, что пока не будет озвучивать конкретные цифры, но, по его данным, они продолжают увеличиваться.

“Мы следим за этим внимательно, и что касается численности, я бы не давал оценок с этой трибуны по поводу того, что конкретно мы видим. Но я могу сказать, что мы продолжаем наблюдать передвижение, мы продолжаем видеть пополнение их сил», – сказал представитель Пентагона.

Он также обратил внимание, что у границ Украины сосредотачиваются подразделения разных родов войск.

В связи с этим он в очередной раз обратился с призывом к руководству РФ “быть более прозрачными” по поводу своих действий и намерений. Кирби подчеркнул, что любые шаги России, направленные на эскалацию, будут вызывать серьезное отношение со стороны США, а также союзников и партнеров.

“Любые эскалационные или агрессивные действия вызовут серьезную обеспокоенность не только Соединенных Штатов, но и наших союзников и партнеров там, на европейском континенте”, – добавил он.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло, и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул начальник ГУР Минобороны.

21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году”. По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.

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