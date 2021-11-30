 

В МЧС заявили о поисках тел погибших в «Листвяжной» вслепую

30.11.2021, 12:08, Новости дня
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Розыск тел погибших в шахте «Листвяжная» ведется без средств объективного контроля, сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

«Мы, к сожалению, не можем дать с точностью ответы, сказать, где каждый (погибший) находится. Средства объективного контроля нам не демонстрируют, не показывают. Хотя должны были зафиксировать, и, как мне говорили, с периодом срабатывания каждые две секунды определяется локация нахождения каждого. Наверху таких данных не существует, поэтому все делаем вслепую», – сообщил врио министра, передает ТАСС.

По последней информации, в шахте остаются тела 38 шахтеров и двух спасателей.

Чуприян добавил, что повторных взрывов в «Листвяжной» не было.

«Сейчас никто не может назначить конкретную дату, когда все закончится. Обстановка на шахте остается сложной», – заключил он.

Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека. Во вторник утром в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.



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