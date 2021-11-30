Комитет Совфеда одобрил повышение МРОТ и прожиточного минимума

Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о федеральном бюджете на предстоящие три года, включая нормы об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.

Документ палата планирует рассмотреть 1 декабря. Ранее поправки президента о финансовом обеспечении его предложения повысить с 2022 года на 8,6 процента прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда одобрила Госдума, передает РИА «Новости».

Изначально предполагалось, что МРОТ вырастет до 13 617 рублей в месяц, однако глава государства предложил увеличить его на 8,6 процента, то есть сверх инфляции. Аналогичным образом он призвал поступить с прожиточным минимумом.

Новый закон должен вступить в силу 1 января. В результате величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения в следующем году будет 12 654 рубля, для трудоспособного населения – 13 793 рубля, для пенсионеров –10 882 рубля, для детей – 12 274 рубля, а МРОТ –13 890 рублей.

В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ составляет 42 процента от медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год, рассчитанной Росстатом.

Ранее Госдума утвердила бюджет РФ на 2022-2024 годы.