“Я очень страдаю”: измученная Мельникова из “Папиных дочек” сообщила о побеге
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Популярная актриса Дарья Мельникова очень
переживает за наследников – шестилетнего Артура и трехлетнего Марка. Из-за
плотного рабочего графика знаменитость не видится с детьми. За мальчиками
присматривают бабушки и няни.
Мельникова снимается в шоу Первого канала “Ледниковый
период”. Артистка и ее партнер Максим Маринин много времени проводят на
ледовой арене, оттачивая свои номера. Недавно Дарья взяла чад на тренировку,
чтобы хоть как-то компенсировать им свое вечное отсутствие.
“Папина дочка” опасается, что недостаток
материнского тепла скажется на самочувствии мальчишек. Тревога измучила знаменитость. “Я очень страдаю”, –
поделилась Дарья Мельникова.
После финала “Ледникового периода” актриса
планирует уйти в отпуск. Дарья хочет сбежать ото всех и целый месяц посвятить Артуру и Марку. По
словам Мельниковой, времени на себя у нее не будет. Она из тех женщин, которые
жертвуют своим отдыхом ради отпрысков.
Отметим, Дарья Мельникова может рассчитывать на помощь
экс-супруга, актера Артура Смольянинова. После развода знаменитости поровну
делят родительские обязанности. Артисты сохранили теплые отношения ради
отпрысков.
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