“Я очень страдаю”: измученная Мельникова из “Папиных дочек” сообщила о побеге

Популярная актриса Дарья Мельникова очень

переживает за наследников – шестилетнего Артура и трехлетнего Марка. Из-за

плотного рабочего графика знаменитость не видится с детьми. За мальчиками

присматривают бабушки и няни.

Мельникова снимается в шоу Первого канала “Ледниковый

период”. Артистка и ее партнер Максим Маринин много времени проводят на

ледовой арене, оттачивая свои номера. Недавно Дарья взяла чад на тренировку,

чтобы хоть как-то компенсировать им свое вечное отсутствие.

“Папина дочка” опасается, что недостаток

материнского тепла скажется на самочувствии мальчишек. Тревога измучила знаменитость. “Я очень страдаю”, –

поделилась Дарья Мельникова.

После финала “Ледникового периода” актриса

планирует уйти в отпуск. Дарья хочет сбежать ото всех и целый месяц посвятить Артуру и Марку. По

словам Мельниковой, времени на себя у нее не будет. Она из тех женщин, которые

жертвуют своим отдыхом ради отпрысков.

Отметим, Дарья Мельникова может рассчитывать на помощь

экс-супруга, актера Артура Смольянинова. После развода знаменитости поровну

делят родительские обязанности. Артисты сохранили теплые отношения ради

отпрысков.