Что делают фильтры Инстаграма? – Личное мнение

Рано или поздно будут запрещены фильтры Инстаграма. Они меняют человека до неузнаваемости.

Посмотрите на этих героинь соцсети: гладенькие, ровненькие, отретушированы до состояния манекена:



Фото: Соцсети

С одной стороны, это красиво. Фильтры фотографий действительно работают. Ты выглядишь молодой и красивой.

Но с другой, в жизни ведь — помятое чудо в перьях. Быть хорошенькой в Инстаграме просто. Размазала рубцы от прыщей, стёрла морщинки.

Вот только есть беда — на самом деле ты не такая. Кого ты хочешь обмануть? Мужика? Себя? Какой бы ни была картинка, в зеркале ты видишь правду. И окружающие её тоже видят!

Как работают фотофильтры? Они всего лишь делают кожу ровной. И этим стираются десятки лет с лица. Отталкивающее лицо становится молодым и красивым.

Критикуя обработку фото, я искренне не понимаю, а почему бы не сделать то же самое, но в реальной жизни?

Есть проблемы: морщины, рубцы — так сошлифуй их лазером! К счастью, и технологии такие есть — например, в Medicris!

Фракционная лазерная шлифовка СО2 — лучший способ для борьбы с морщинами, пигментными пятнами, новообразованиями на коже. Если фотографию ты блюришь кистью и фильтрами, то в жизни то же самое делает СО2.

Рубцы постакне, фотостарение, растяжки, кератоз, тёмные круги под глазами, возрастные морщины, гравитационный птоз — со всем этим справляется процедура лазерной шлифовки и грамотный врач-дерматолог!

В клинике Medicris не только доступные цены, но, что важнее цен, там работают грамотные специалисты на самом современном оборудовании.

Так что тут будет не только хороший результат, но и вы застрахованы от халатности и разгильдяйства, которое так распространено в сфере косметологии.

Клиника Medicris — это симбиоз наших прекрасных врачей и современных европейских тенденций. Опыт английских косметологов и строгие стандарты косметологических процедур.

Вот например, процедуру шлифовки для лучшего эффекта и быстрейшего результата нужно сочетать с биоревитализацией. И на такое в Medicris — акция: всё вместе сделают всего лишь за 25 тысяч рублей.

Выбор препарата для биоревитализации — по показаниям. И только топовые — Belotero Hydro, NCTF 135, Aquashine.

Обычная стоимость такого комбо намного выше 35-40 тысяч, а по коду МИРО это обойдётся вам всего в 25’000.

Я призываю всех завязывать с фильтрами и обработкой фото. Будьте красивыми в жизни, а не только на картинках в соцсетях.

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