Мнение: Если люди хотят жить в России, Талибан согласен с ними

Спикер Талибана по поводу признания Крыма.

Официальный представитель Исламского Эмирата Афганистана Забихулла Муджахид заявил о признании Крыма территорией России. Об этом спикер «Талибана» рассказал в интервью изданию Oсtagon.

Муджахид подчеркнул, что талибы заинтересованы в хороших отношениях с Россией, а также в мире и стабильности в целом по всему региону.

"Мы хотим иметь хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией. Мы хотим, чтобы в регионе была стабильность, и не хотим, чтобы Россия воевала с какой-то страной", — подчеркнул официальный представитель «Талибана».

Что же касается Крыма, то, по его словам, Россия обеспечивает его стабильность, а крымчане имеют право на жизнь с той страной, с которой они считают нужным.

«По поводу Крыма я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится. Не дай бог, чтобы из-за этого случилась война в регионе и другие страны использовали это в своих целях. Это дестабилизирует регион», — сказал представитель талибов.

По словам Муджахида, его движение «находится на стороне людей», которые живут в Крыму.

«Нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними», — сказал он, добавив, «что все зависит от того, чего хочет народ Крыма, если хочет быть с Россией, мы — за».

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Не стоит путать это заявление с официальным признанием. Со стороны Талибана это очередной пример торга за собственное признание. Достаточно прямолинейно талибы намекают, что вот если у нас будут хорошие отношения с Россией и она нас признает, то мы можем признать Крым российским, мы вот его и сейчас фактически считаем российским. Признание, может быть выражено заявлением МИД Исламского Эмирата Афганистан или же решением других гос.структур эмирата. В текущих реалиях, Талибану важно прежде всего признания со стороны Китая, РФ, Ирана и Пакистана, чтобы стабилизировать свое положение в регионе, поэтому им Талибан всячески раздает различные обещания и пытается в меру возможностей выглядеть ответственным "партнером". Например, тому же Китаю Талибан обещает, что не будет ни в каком виде влезать в дела связанные с Синьцзяном и не поддерживать уйгурских террористов. А Ирану обещает, что прежние разногласия, первой половины 10х, остались в прошлом и конфликты более не повторятся.

Другой вопрос, что на слово Талибану никто не верит и ему регулярно напоминают, что "э нет, вы давайте делом покажите, что изменились и будете не столь упоротыми, как раньше, вот тогда и поговорим о признании". Талибы понимают это реальность, поэтому еще в сентябре талибы заявили, что им необходимо 20 месяцев, чтобы доказать всем, что они изменились и встали на путь мирного строительства. Поэтому ни с признанием Талибана, ни с ответными признания Крыма российским, никто спешить не будет.

Тем более, для РФ даже с точки зрения лишнего голоса в ООН по проблеме Крыма, это ничего не меняет – в ООН до сих пор представлено старое правительство Афганистана и пока Талибан не будет легитимизирован на международном уровне, его представителей в ООН не будет. Да и признание со стороны Талибана, если его никто не признает, тоже достаточно бестолковое мероприятие. Вот от признанного Талибана на международном уровне, это совсем другое дело. Так что тут спешить явно не стоит.

PS. Плюс еще по Афганистану. На "Вестях" "вышел репортаж о спецназе Талибана "Бадр-313".

Ранее они являлись одной из наиболее подготовленных структур боевиков, которую помимо прочего использовали для рекламны "нового профессионального облика" солдат движения, хотя на деле, большую часть рядового состава представляли боевики более привычного вида.

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