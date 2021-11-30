 

Мнение: Поножовщина из-за QR-кода

30.11.2021, 11:42, Разное
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В казанском торговом центре «Удача» охранник потребовал у посетителя предъявить QR-код. Посетитель предъявлять QR-код отказался. А достал нож и набросился на охранника.

Итог поножовщины: 65-летний охранник ранен в руку и госпитализирован. 48-летний дебошир задержан, по всей видимости, ближайшие несколько лет он проведет в колонии.

65-летний пенсионер, явно, не от хорошей жизни устроился работать охранником. И, явно, не по своей инициативе требовал у посетителей QR-код. 48-летний задержанный, явно, не от хорошей жизни схватился за нож…

Боюсь, что таких печальных историй в ближайшее время будет много. Население чертовски устало от ограничений, уровень агрессии в обществе зашкаливает….  А заразившихся коронавирусом меньше не становится. И количество смертей от этой заразы не уменьшается.

Так и живем…

На снимке: ТЦ»Удача», фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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