 

Блогер Нурия Дианова назвала самый полезный способ приготовления яиц

30.11.2021, 11:26, Разное
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Кулинарный блогер Нурия Дианова поделилась, как правильно готовить яйца, чтобы они приносили максимальное количество пользы организму, а также не нарушали работу желудочно-кишечного тракта.
Врач рассказала, что яйца являются по своему составу отличным заменителем мяса, так как содержат в себе гораздо больше белка, а также микроэлементов, витамина А и лецитина.

Диетолог отметила, что этот продукт усваивается организмом по-разному, в зависимости от того, как он был приготовлен. Омлет – прекрасное блюдо, на усвоение которого не требуется большого количества энергии. Вареное яйцо и глазунья заставляет организм тратить силы на переваривание, а продукт в сыром виде является наихудшим вариантом, так как долго и сложно усваивается.

Нурия Дианова отмечает, что омлет – это лучший завтрак, который придаст энергию и бодрость организму. Также его можно употреблять в любое время суток, так как количество жиров в его составе не превышает норму. Если же омлет нужно приготовить наиболее легким, то можно использовать одно целое яйцо и несколько белков. Таким образом, по словам диетолога, это блюдо станет кладезем полезных элементов, но никак не отразится на фигуре.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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