Захар Прилепин поддержал участие Бузовой в спектакле

Писатель Захар Прилепин прокомментировал своё отношение к певице Ольге Бузовой, тем самым поддержал её игру в театре.

Прилепин является заместителем художественного руководителя МХАТ, именно под его руководством на сцене был поставлен спектакль “Чудесный грузин”, из-за которого поднялась шумиха в СМИ. После участия певицы в данном спектакле поднялся шквал критики в её сторону, и по совместительству, в сторону театра.

Публика и многие коллеги по шоу-бизнесу певицы отнеслись к премьере спектакля с её участием, как к каламбуру, называя данную постановку «плевком и не уважением к российской истории театра».

Сам Прилепин совершенно не поддерживает такую позицию зрителей, по его мнению, зрители стали слишком высоко задирать свои носы, уверяя, что половина из них даже не знает и доли классиков драматургии.

Лично ему не доводилось общаться с Бузовой, но невзирая на это он уважительно относится к её личности. Литератор заявляет, что медийный образ телеведущей ему не по душе, но таковы сегодняшние реалии. Таков выбор современной молодёжи. Поэтому нельзя отрицать и изгонять ту же Бузову, либо Моргенштерна со сцены, они выступают полным отражением современного общества, пишет портал “Глобал.МСК”.

Источник: radiokp.ru