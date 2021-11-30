 

Каминская: Я спросила, могу ли пользоваться репертуарам группы “НеАнгелы”, Юра сказал: “Ты можешь”

30.11.2021, 11:22, Новости дня
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“Никитин нам не оставил репертуар группы “НеАнгелы”. И это самое дорогое, что я потеряла. Я не знаю, что будет завтра, но я никогда не буду наглеть, выпрашивать этот материал, который люблю и считают родным, если человек сам это не предложит”, – заявила 22 ноября в интервью журналистке Алине Доротюк певица Вика, которая сейчас строит карьеру под псевдонимом Viktoria.

Демин попросил Каминскую прокомментировать слова коллеги.

“Мне Юра, например, разрешил. Я спросила, могу ли я пользоваться репертуарам группы “НеАнгелы”, на что Юра сказал: “Ты можешь петь, но я могу продать проект, и тогда эти песни будут принадлежать кому-то другому. Но пока проект не продан….” Я нормально общаюсь с Юрой, могу позвонить, если что-то нужно”, – ответила Каминская. 

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. В частности. она обвинила Каминскую в том, что однажды та из-за опоздания вцепилась ей в волосы.

Каминская отказалась комментировать это заявление коллеги, но уточнила, что все произошло, когда она сама была последних месяцах беременности, а опоздавшая коллега сказала ей, что “беременность – не болезнь”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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