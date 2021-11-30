Победители конкурса «Твой Ход» выиграли по 1 млн рублей

Объявлены 200 победителей первого всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей», они выиграли денежные премии в размере 1 млн рублей, которые можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Кроме того, все победители отправятся в путешествие по России: они смогут совершить уникальные познавательные туры по Северному Кавказу, Сахалину, Камчатке, Уралу и другим регионам страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Торжественная церемония награждения прошла в парке науки и искусств «Сириус». В ней приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, заместитель министра науки и высшего образования Григорий Гуров, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Вы все победители, потому что не побоялись подать заявку на конкурс, испытать себя, и у вас получилось. 200 победителей получат гарантированный миллион для прохождения программ магистратуры в любом российском вузе, а если поступают на бюджетное отделение – потратить его на дополнительное образование, стажировки, научные работы или в качестве вложения в свой бизнес. Но все финалисты и победители получают еще и поездки в рамках программы «Больше, чем путешествие». Многие из вас участвовали в разработке этих туров, и у каждого будет возможность поехать в одно из таких путешествий, посмотреть нашу прекрасную страну. И это не только знакомство с удивительной природой или красивыми местами, но и встречи с такими же студентами как вы. Это уникальная возможность, дающая и ощущение удивительной страны, в которой мы с вами живем, и открывающая для каждого из вас новые возможности», – отметил Кириенко

Он добавил, что для сообщества «Твоего Хода» будет организована смена на летнем молодежном форуме «Территория смыслов», который ежегодно проходит на площадке мастерской управления «Сенеж», а также отдельный лагерь «Твоего Хода» на большом фестивале «Таврида-АРТ». Также с 2022 года будет проводиться ежегодный большой Всероссийский студенческий форум. Первый в течение недели планируется провести в сентябре 2022 года в Казани.

«Нет ничего невозможного, все в ваших руках. И как не раз говорил наш президент: «Россия для каждого талантливого человека, действительно, страна возможностей». Вы невероятно талантливые! Это ваши возможности!», – заключил Кириенко.

50 вузам, отправившим на финал конкурса «Твой Ход» наибольшее количество участников, будут вручены гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие университетов.

«Дорогие конкурсанты, вы уже проделали длинный путь и многого добились. Только вдумайтесь, в самом начале соревнований, на этапе регистрации, вас было больше 560 тыс. В финал прошла только 1 тыс. студентов, а победителями стали 200 человек. То есть конкуренция была сумасшедшая, такого не бывает даже среди абитуриентов ведущих вузов мира. На финале я встретил много ребят, которые были победителями, финалистами, участниками других проектов платформы «Россия – страна возможностей». Всего три с половиной года назад президент РФ принял решение о создании нашей платформы для того, чтобы каждый мог реализовать свои возможности. И сегодня здесь присутствуют участники конкурсов «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв», олимпиады «Я – профессионал», кубка «Управляй!» и многих других проектов. Вы не только сами уже добились многого, вы даете возможности тем людям, которые вокруг вас. И за это вам большое спасибо!» – отметил Комиссаров.

Отмечается, что многие активные участники конкурса «Твой Ход» получили специальные призы и приглашения на стажировки в крупнейшие компании России, в их числе ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД», российская технологическая компания VK.

Финал конкурса проходил с 27 по 29 ноября 2021 года в парке культуры и науки «Сириус». В нем участвовали 1 тыс. студентов из 76 регионов страны. На финале они занимались проектированием университета будущего, отвечая на мегавызовы – стратегически важные задач для современной молодежи и российских университетов.

Конкурс проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования.

Ранее сообщалось, что финалисты конкурса «Твой Ход» сделали предложения возлюбленным на награждении.