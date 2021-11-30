Строительные леса сорвало с элитных апартаментов в центре Москвы

Строительные леса с возводящегося на Зубовской улице, дом 7 в центре Москвы элитного комплекса Roza Rossa сорвало сильным ветром.

В настоящее время движение по проезжей части рядом с домом частично ограничено. Кроме того, с помощью лент закрыт проход по тротуарам рядом с новостройкой, сообщил источник РИА «Новости». Строительные работы в комплексе не ведутся, на месте происшествия находятся представители правоохранительных органов и рабочие ГБУ «Жилищник».

«На строительном объекте на улице Зубовская произошло частичное смещение каркасной конструкции строительных лесов. Организована прокурорская проверка законодательства об охране труда и организации безопасности при проведении строительных работ», – уточнила столичная прокуратура.

Как прокомментировали в пресс-службе проекта Roza Rossa, в результате инцидента пострадавших нет, проводятся работы по укреплению остальных строительных конструкций.

Между тем в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщается, что москвичей просят воздержаться от пребывания на улице из-за сильного ветра.

«По уточненному прогнозу синоптиков, порывы ветра сегодня могут достигать 20-25 м/с. Просим горожан по возможности воздержаться от пребывания на улице. Находясь на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», – говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об ухудшении погодных условий направляется в sms и транслируется на городских видеоэкранах.

«Организовано патрулирование зон отдыха и парков для дополнительно предупреждения горожан о неблагоприятных погодных явлениях», – дополняется в сообщении.

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