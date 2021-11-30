Эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России

«Думаю, США с трудом смогли бы объяснить причину запрета на въезд детям и женам наших дипломатов. Такие действия американцев неприемлемы в дипломатической работе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее посол РФ в Вашингтоне заявил, что США де-факто выдворяют российских дипломатов и разлучают их с семьями.

Попытка США разлучить семьи российских дипломатов отказом в выдаче им виз – это один из инструментов, направленный на еще большее осложнение работы диппредставительства России, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Дипломатическая практика предполагает, что визы членам семей сотрудников посольства выдаются автоматически. Думаю, США с трудом смогли бы объяснить причину запрета на въезд детям и женам дипломатов. Вероятно, это связано с попыткой Вашингтона дать ассиметричный ответ на наши ограничительные меры, которые мы, что характерно, также вводили в ответ на действия США», – сказал эксперт.

В целом, такие действия американской стороны он назвал неприемлемыми и непопулярными в дипломатической работе.

«Ситуация действительно очень сложная. Дипломатическая война, продолжающаяся уже несколько лет, довольно сильно ударила по отношениям двух стран. При этом восстановить нормальную работу диппредставительств при наличии политической воли можно прямо сейчас. В этой сфере, в отличие от других, у РФ и США нет коренных противоречий», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Это показатель того, на каком уровне находятся наши отношения. Я думаю, что это самый низкий уровень со времен холодной войны. Именно поэтому мы видим с обеих сторон постоянные обвинения. Поэтому правых и неправых в дипломатическом конфликте установить довольно сложно», – полагает собеседник.

«Однако обеим странам надо стремиться к налаживанию отношений. Но в связи с общей напряженностью, связанной с заявлениями США о якобы подготовке Россией военной операции на Украине, мы вряд ли увидим в ближайшие недели и месяцы какие-то подвижки в дипломатическом вопросе. Ситуация останется прежней, как минимум, до проведения онлайн-саммита двух президентов, который, будем надеяться, состоится», – считает Дудаков.

«Что же касается слов Антонова о проведении Соединенными Штатами политики по разъединению семей дипломатов, то такие прецеденты в двусторонних отношениях уже бывали. Хотя и не так часто. Но, безусловно, это обоснованная жалоба со стороны российских дипломатов», – уверен он.

Эксперт сомневается, что обострению дипломатического кризиса поспособствовала деятельность главы госдепа Энтони Блинкена. «Он продвигает стратегию, предусматривающую заморозку отношений с Россией, чтобы в них не было ни резких ухудшений, ни улучшений, – указал Дудаков. – Вероятно, в этой сфере не сложились женевские договоренности. В каких-то других аспектах политики стало лучше. Видно, что налажен прямой диалог на уровне президентов, а где-то – договоренности просто не заработали. Но как раз это может стать поводом для обсуждения проблемы на предстоящем саммите президентов».

Во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне.

«В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», – отметил посол.

По его словам, «США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства». «Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на «столе переговоров», – заключил Антонов.

В то же время официальный представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. РФ была заранее уведомлена об этом», – отметила она.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.