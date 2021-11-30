 

“Сама как цветочек”. Актриса студии “Квартал 95” Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов

30.11.2021, 10:28, Новости дня
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На снимке видны голые плечи актрисы.

“Любит ли цветы кто-то больше меня? Вряд ли. А вы дарите своим девушкам цветы?” – спросила она.

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Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

“Вы сама як тот цветочек”, – прокомментировала подписчица karina_zaveruha_k.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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