 

Рада рассмотрит отставку главы ФГИ Сенниченко на следующей пленарной неделе – Арахамия

30.11.2021, 10:28, Новости дня
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Об этом он рассказал в ходе брифинга после заседания фракции 29 ноября, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Учитывая, что у нас бюджет, №5600, выступление президента, то мы просто кадровый вопрос не успеем рассмотреть на этой неделе, но на следующей пленарной неделе мы обязательно будем рассматривать”, – сказал Арахамия. 

Он ожидает, что большинство нардепов от “Слуги народа” поддержит отставку Сенниченко. 

Контекст:

Сенниченко возглавляет ФГИУ с сентября 2019 года. Известно, что на этой должности ему трижды пытались дать взятку, всех, кто пытался, глава ФГИУ сдал детективам Национального антикоррупционного бюро. 

16 ноября 2021 года СМИ сообщили, что Сенниченко уходит в отставку. По версии экс-нардепа Сергея Лещенко, причина отставки связана с приватизацией завода “Большевик”. 

18 ноября Сенниченко на пресс-конференции подтвердил, что написал заявление об увольнении с должности. Он опроверг информацию, что уходит в связи с продажей завода “Большевик”. По его словам, за два года руководства в ФГИУ он выполнил все свои планы, и теперь хочет два месяца отдохнуть, после чего заняться новыми проектами.

В 2020 года Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Ожидается, что 2021 году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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