 

“На групповуху перешла. Одуреть”, “Локация в порно-сцене”. Волочкова поделилась свежими снимками с мужчинами

30.11.2021, 10:28, Новости дня
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“С талантливыми людьми Ариком и Мушегом и директором Светой обсуждаем невероятный видеопроект! Ждите в декабре”, – написала она.

Волочкова сидит на диване, обнимая одного мужчину, второй стоит у нее за спиной, директор балерины лежит вдалеке на диване.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“О боже, на групповуху перешла. Одуреть”, – прокомментировала подписчица zhikova_liudmila.

“Еще одна локация в порно-сцене”, – отметила zamorozkiii.

На Instagram-страницах спутников Волочковой Арика Манукяна и Мушега Манукяна указано, что они занимаются съемками разной сложности.

Контекст:

Анастасия Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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