 

Украденную с выставки на «Винзаводе» картину нашли

30.11.2021, 10:21, Новости дня
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Картину Анны Андржиевской «Зависть», украденную с выставки в центре современного искусства «Винзавод» в Москве, нашли, по факту хищения возбуждено уголовное дело.

«Пропавшая работа одного из номинантов премии Анатолия Зверева Анны Андржиевской «Зависть» найдена! Благодаря профессионализму правоохранительных органов и оперативным действиям сотрудников музея AZ живописный холст, похищенный из экспозиции 21 ноября 2021 года, был обнаружен. По факту хищения возбуждено уголовное дело», – передает ТАСС сообщение музея.

Ранее с выставки номинантов премии была украдена работа Анны Андржиевской «Зависть». Выставка продолжает работу в штатном режиме, она продлится до 28 ноября.

После этого на «Винзаводе» охрану усилили в несколько раз.

23 ноября совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин, в чьей собственности находится картина, сообщил, что установлен подозреваемый в краже картины Анны Андржиевской «Зависть» с выставки на «Винзаводе».



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