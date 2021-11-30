Marvel и Sony собираются приступать к разработке еще трех фильмов о Человеке-пауке с Томом Холландом

Продюсер Эми Паскаль поделилась, что блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой», который уже совсем скоро должен выйти на экраны, будет не последней совместной картиной Marvel и Sony.

Паскаль заявила о том, что планируется разработка не просто следующей части о Питере Паркере, а целой трилогии. Главным героем данной разработки будет Том Холланд.



Президент компании Sony недавно поделился, что после выхода на экраны блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой» станет ясно, как они будут дальше работать над киновселенной. Известно, что зрители смогут увидеть новую картину уже 15 декабря текущего года.

Человек-паук был создан компанией Marvel, изначально этот персонаж использовался в комиксах. Sony выкупила права на него в 1999 году, после чего Marvel не могли использовать его и соседних персонажей в своих картинах. Спустя некоторое время компании подписали соглашение о совместной работе, после чего Человек-паук стал чаще появляться в фильмах Marvel.

Источник: www.digitalspy.com