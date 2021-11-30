 

Marvel и Sony собираются приступать к разработке еще трех фильмов о Человеке-пауке с Томом Холландом

30.11.2021, 9:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Продюсер Эми Паскаль поделилась, что блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой», который уже совсем скоро должен выйти на экраны, будет не последней совместной картиной Marvel и Sony.
Паскаль заявила о том, что планируется разработка не просто следующей части о Питере Паркере, а целой трилогии. Главным героем данной разработки будет Том Холланд.

Президент компании Sony недавно поделился, что после выхода на экраны блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой» станет ясно, как они будут дальше работать над киновселенной. Известно, что зрители смогут увидеть новую картину уже 15 декабря текущего года.

Человек-паук был создан компанией Marvel, изначально этот персонаж использовался в комиксах. Sony выкупила права на него в 1999 году, после чего Marvel не могли использовать его и соседних персонажей в своих картинах. Спустя некоторое время компании подписали соглашение о совместной работе, после чего Человек-паук стал чаще появляться в фильмах Marvel.

Источник: www.digitalspy.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Мнение: Глобалисты нанесли контрудар по США

09.07 / Лавров о вводе российских войск в Афганистан: Будем выполнять свои обязательства

15.09 / Мнение: Оборона Порт-Артура. Часть №1

21.09 / Posylka.net расширяет базу курьерских служб и транспортных компаний

21.08 / Мнение: Генералы в пустыне

05.06 / Почему ночной крем нельзя использовать вместо дневного. И что будет, если вдруг перепутать

16.06 / А вы слышали, как звучит трофейный аккордеон?

30.09 / Мнение: Имперские комплексы

20.04 / «Мы с тобой одной крови»: 5 важных вопросов о донорстве

07.08 / Как Лукашенко дружит со всеми против всех

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика