В Волынской области взорвался газ в котельной школы, эвакуировано 82 человека
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Котельная в результате взрыва была разрушена, но пожар не начался. Никто не пострадал.
Из школы эвакуировали 82 человека, в том числе 64 ученика. Учебный процесс приостановлен – в ГСЧС отметили, что температура воздуха составляет +3°С.
Фото: vl.npu.gov.ua
Полиция расследует причины инцидента, сообщили в управлении Нацполиции Волынской области.
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