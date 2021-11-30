 

В Волынской области взорвался газ в котельной школы, эвакуировано 82 человека

30.11.2021, 9:36, Новости дня
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Котельная в результате взрыва была разрушена, но пожар не начался. Никто не пострадал. 

Из школы эвакуировали 82 человека, в том числе 64 ученика. Учебный процесс приостановлен – в ГСЧС отметили, что температура воздуха составляет +3°С.

Фото: vl.npu.gov.ua

Полиция расследует причины инцидента, сообщили в управлении Нацполиции Волынской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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