В Волынской области взорвался газ в котельной школы, эвакуировано 82 человека

Котельная в результате взрыва была разрушена, но пожар не начался. Никто не пострадал.

Из школы эвакуировали 82 человека, в том числе 64 ученика. Учебный процесс приостановлен – в ГСЧС отметили, что температура воздуха составляет +3°С.

Фото: vl.npu.gov.ua

Полиция расследует причины инцидента, сообщили в управлении Нацполиции Волынской области.

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