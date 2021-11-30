У конкурсной комиссии не возникло вопросов к отстраненному замглавы АРМА Павленко, который подал документы на должность руководителя – СМИ

На заседании комиссия среди прочего рассматривала результаты проверки, которая изучала соответствие поданных кандидатами документов требованиям закона Украины “О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений”.

“Главком” отмечает, что в конкурсе на замещение должности главы АРМА принимает участие 12 человек, пятеро из них – бывшие или нынешние сотрудники ведомства или общественного совета при АРМА.

“Рабочая группа посмотрела все предоставленные кандидатами документы. К сожалению, на сегодняшний день мы не готовы к окончательному решению по некоторым кандидатам. Возникли вопросы о наличии соответствующего стажа руководителей”, – цитирует портал члена конкурсной комиссии Сергея Вернидуба, который также предложил обратиться в Кабинет Министров и Пенсионный фонд за разъяснениями и подтверждениями.

Вернидубов добавил: “Мы доверяем всем участвующим в конкурсе кандидатам”.

“Вопросов по кандидатуре Владимира Павленко относительно его статуса подозреваемого ни у одного члена комиссии не возникло, – подчеркнул “Главком”. – В комиссию по отбору кандидата на должность главы АРМА входят восемь человек: советник генпрокурора Зараб Адеишвили, глава адвокатского объединения “Вернидуб и партнеры” Сергей Вернидуб, управляющий партнер адвокатского объединения “Конвента Лигал” Михаил Иваненко, советник ДК “Укроборонпром” Юрий Кискин, советник министра юстиции Иван Лищина, партнер вашингтонского офиса компании “Baker&McKenzie LLP” Томас Файерстоун, декан юридического факультета Национального университета биоресурсов и природопользования Елена Яра и главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов”.

Контекст:

И.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений АРМА, вероятно, главу отдела мониторинга эффективности менеджмента активов ведомства Вахтанга Бочоришвили в конце июля этого года отправили под домашний арест, Высший антикоррупционный суд отстранил их от должностей по делу о присвоении $400 тыс. Деньги принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Киселеву, отмечает “Главком”.

1 апреля АРМА сообщало, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходили обыски. Обыски проводили у Сигидина, Павленко и Бочоришвили. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники агентства предоставили все запрашиваемые документы и необходимую информацию.

Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В рамках производства о подозрении сообщили шести лицам. По информации СМИ, кроме Сигидина, Павленко и Бочоришвили, как подозреваемые в деле фигурируют адвокаты Денис Сердюк и Оксана Серокурова и частное лицо Игорь Король (УНН называет его подставным лицом в схеме).

Кабинет Министров Украины 4 августа назначил временного главу АРМА, им стал Дмитрий Жоравович, который ранее занимал должность главы северо-восточного межрегионального территориального управления АРМА.

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